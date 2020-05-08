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Зеленский о вызове посла в Грузию из-за Саакашвили: Это ошибка

Пятница, 8 мая 2020, 14:12

Президент Владимир Зеленский считает ошибкой вызов посла Теймураза Шарашенидзе в Грузию для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили в Национальный совет реформ.

Источник: Зеленский во время визита в Луганскую область, отвечая на вопросы журналистов.

Прямая речь: "У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на консультации отозвать нашего посла на Украину. Потому что отношения между нашими странами дольше любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой государства кадровая политика касается того государства и тех граждан, которые живут в нем.

Чтобы никого не обижать, я думаю, это наше решение, наша внутренняя политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, с украинским паспортом, и я - президент Украины, назначил его председателем Исполкома реформ при президенте Украины, вот и все".

Что предшествовало: Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна вызывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Темы: СаакашвилиЗеленскийГрузия


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