Зеленский о вызове посла в Грузию из-за Саакашвили: Это ошибка

Президент Владимир Зеленский считает ошибкой вызов посла Теймураза Шарашенидзе в Грузию для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили в Национальный совет реформ.

Источник: Зеленский во время визита в Луганскую область, отвечая на вопросы журналистов.

Прямая речь: "У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на консультации отозвать нашего посла в Украину. Потому что отношения между нашими странами дольше любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой государства кадровая политика касается того государства и тех граждан, которые живут в нем.

Чтобы никого не обижать, я думаю, это наше решение, наша внутренняя политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, с украинским паспортом, и я - президент Украины, назначил его председателем Исполкома реформ при президенте Украины, вот и все".

Что предшествовало: Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна вызывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.