Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Источник: министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в комментарии журналистам, "Интерфакс-Украина" и ТАСС

Прямая речь: "Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе.

Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом.

Детали: Грузия не собирается разрывать партнерство с Украиной.

Прямая речь Залкалиани: "Нам жаль, что было принято такое решение, однако, несмотря на это, естественно, в качестве последующих шагов мы не рассматриваем вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства между странами".

Этому предшествовало: 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам.

Тогда посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный шаг.

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