Грузия отзывает из Украины посла для консультаций из-за назначения Саакашвили
Пятница, 8 мая 2020, 10:45
Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Источник: министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в комментарии журналистам, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом".
Дополняется...