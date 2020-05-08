Грузия вызвала посла из Украины для консультаций из-за назначения Саакашвили
Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Источник: министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в комментарии журналистам, "Интерфакс-Украина" и ТАСС
Прямая речь: "Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе.
Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом.
Детали: Грузия не собирается разрывать партнерство с Украиной.
Прямая речь Залкалиани: "Нам жаль, что было принято такое решение, однако, несмотря на это, естественно, в качестве последующих шагов мы не рассматриваем вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства между странами".
Этому предшествовало: 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.
Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам.
Тогда посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный шаг.
Предыстория:
- В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Грузинского гражданства его лишили в декабре 2015 года.
- В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Михэила Саакашвили к 3 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.
- В мае 2019 года Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины – и тот сразу вернулся в Киев, а потом даже участвовал в выборах в Верховную Раду.
- Грузия добивалась экстрадиции Саакашвили из Украины и во времена Петра Порошенко, и при президентстве Владимира Зеленского. Также грузинские власти просили выдать ее бывшего президента из Польши, когда Саакашвили находился там после изгнания из Украины.