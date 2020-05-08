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Грузия отзывает из Украины посла для консультаций из-за назначения Саакашвили

Пятница, 8 мая 2020, 10:45

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Источник: министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в комментарии журналистам, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом".

Дополняется...

Темы: СаакашвилиГрузиядипломатические отношения


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