В Раде просят "оштрафовать" 25 нардепов за прогулы

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Дмитрия Разумкова прекратить возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель, 25 народным депутатам.

Источник: сайт Рады

Дословно: "Комитет решил ... обратиться к председателю Верховной Рады Разумкову Д.А. с представлением об издании распоряжения, в соответствии с абзацем вторым части пятой статьи 33 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", о прекращении возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель 2020 года, народным депутатам Украины, которые без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50 процентах заседаний комитетов".

Среди 25 нардепов - Петр Порошенко, Тарас Батенко, Вадим Рабинович Вадим Новинский, Сергей Шахов и другие.

Напомним: в октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов.