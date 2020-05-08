Все разделы
Укр / Рус

В Раде просят "оштрафовать" 25 нардепов за прогулы

Пятница, 8 мая 2020, 17:32

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Дмитрия Разумкова прекратить возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель, 25 народным депутатам.

Источник: сайт Рады

Дословно: "Комитет решил ... обратиться к председателю Верховной Рады Разумкову Д.А. с представлением об издании распоряжения, в соответствии с абзацем вторым части пятой статьи 33 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", о прекращении возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель 2020 года, народным депутатам Украины, которые без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50 процентах заседаний комитетов".

Среди 25 нардепов - Петр Порошенко, Тарас Батенко, Вадим Рабинович Вадим Новинский, Сергей Шахов и другие.

Напомним: в октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов.

Темы: Верховная Радакомитеты


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин сделал исключение для Украины и Грузии в поздравлении с Днем победы

видеоДубинский за деньги искал корни в Румынии, чтобы получить паспорт ЕС - "Слидство.Инфо"

Зеленский о вызове посла в Грузию из-за Саакашвили: Это ошибка

фотоЗеленский приехал на границу с Россией почтить погибших во Второй мировой

В Киеве впервые три смерти от COVID-19 за сутки – Кличко

Бывшие "азовцы" заявляют, что Билецкий побил их из-за Стерненко

Все главные новости...
Верховная Рада
Минфин: Без голосования за "антиколомойский" закон переговоры с МВФ невозможны
Комитет утвердил правки к "антиколомойскому" закону, Рада может рассмотреть его 13 мая
Смотреть можно, трогать – нет: 10 редакций закона "О предотвращении коррупции" за полгода
Последние новости
17:42
Инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% – Госстат
17:34
Болгария снимет запрет на туристические поездки по стране с 13 мая
17:32
В Раде просят "оштрафовать" 25 нардепов за прогулы
17:16
Садовый рассказал, как будут ослаблять карантин во Львове
17:12
Смолий о падении ВВП в 2020 году: НБУ может пересмотреть прогноз в июне
17:07
фотоВ Польше предприниматели протестовали с требованием помощи, есть задержанные
16:57
Украина не освободила всех пленных ОРДО из-за действий координатора подгруппы ТКГ - СМИ
16:56
Супрун, Притула и Соколова больше всех влияют на молодежь в Facebook – IREX
16:56
НБУ: Депозиты остаются в банковской системе
16:40
фотоВ Киевском СИЗО заработали платные улучшенные камеры
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!