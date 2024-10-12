Потураев поддержал проверки ТЦК после публичных мероприятий и в клубах
Суббота, 12 октября 2024, 12:27
Председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев поддержал проверки работниками ТЦК и полиции в публичных местах на примере концерта "Океан Эльзы".
Источник: Потураев в Facebook
Прямая речь Потураева: "Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой украинской культуре.
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Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой украинской экономике проверки документов в барах или клубах.
Более того – я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать".
Предыстория:
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- Вечером 11 октября возле Дворца спорта в Киеве после концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.
- Тогда же представители ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов.