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Потураев поддержал проверки ТЦК после публичных мероприятий и в клубах

Роман ПетренкоСуббота, 12 октября 2024, 12:27
Потураев поддержал проверки ТЦК после публичных мероприятий и в клубах
работник ТЦК проверяет документы у молодежи после концерта ОЭ, скриншот

Председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев поддержал проверки работниками ТЦК и полиции в публичных местах на примере концерта "Океан Эльзы".

Источник: Потураев в Facebook

Прямая речь Потураева: "Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой украинской культуре.

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Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой украинской экономике проверки документов в барах или клубах.

Более того – я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать".

Предыстория:

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