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Народных депутатов будут лишать выплат за прогулы и неголосование

Среда, 16 октября 2019, 14:35
Народных депутатов будут лишать выплат за прогулы и неголосование

Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов.

Источник: заседание парламента

Детали: По законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов.

Документ предусматривает следующую норму: если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственное участие в более чем 30 процентах голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50 процентах заседаний комитета, в состав которого избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении выплат выдает председатель Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Также принятый нардепами закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях.

В нем говорится о том, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".

Если же он этого не сделал, но в течение пленарного заседания принимал участие в голосованиях, он считается таким, кто  зарегистрировался с помощью электронной системы.

Основанием для начисления нардепу заработной платы данные о его участии в не менее 70 процентах голосований Верховной Рады на каждом пленарном заседании.

Учет участии народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном веб-сайте Верховной Рады".

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
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