ОПЗЖ зарегистрировала законопроект, чтобы позволить георгиевскую ленту

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагает отменить запрет на так называемую "георгиевскую ленточку".

Источник: сайт парламента

Детали: Проектом закона хотят признать закон Украины "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" таким, что утратил силу.

Что было раньше: Еще один нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обещал найти способ отпраздновать 9 мая.