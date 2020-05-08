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ОПЗЖ зарегистрировала законопроект, чтобы позволить георгиевскую ленту

Пятница, 8 мая 2020, 20:46
ОПЗЖ зарегистрировала законопроект, чтобы позволить георгиевскую ленту

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагает отменить запрет на так называемую "георгиевскую ленточку".

Источник: сайт парламента

Детали: Проектом закона хотят признать закон Украины "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" таким, что утратил силу.

Что было раньше: Еще один нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обещал найти способ отпраздновать 9 мая.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖпропагандазаконодательство
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