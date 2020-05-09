В Киеве полиция осматривает участников мероприятий ко Дню победы

Киевская полиция усилила меры безопасности во время мероприятий, которые запланированы 9 мая. На установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу.

Источник: полиция Киева

Детали: Отмечается, что 9 мая в столице запланировано проведение мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Структурные подразделения столичной полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции.

Дословно: "На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам столицы будет ограничено. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрету использования символики тоталитарных режимов.

Перед началом мероприятий сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили места проведения мероприятий на предмет выявления подозрительных или взрывоопасных предметов. Кроме этого, в Главном управлении развернута работа ситуационного центра, представители которого в онлайн-режиме отслеживают оперативную ситуацию для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций".

Что предшествовало: В пятницу в полиции сообщали, что в День Победы на территории государства запланировано проведение около 340 мероприятий (около 290 мероприятий по возложением цветов и 50 автопробегов).

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят.