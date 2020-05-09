Все разделы
Укр / Рус

В Киеве полиция осматривает участников мероприятий ко Дню победы

Суббота, 9 мая 2020, 09:18

Киевская полиция усилила меры безопасности во время мероприятий, которые запланированы 9 мая. На установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу.

Источник: полиция Киева

 

Детали: Отмечается, что 9 мая в столице запланировано проведение мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Структурные подразделения столичной полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции.

Дословно: "На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам столицы будет ограничено. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрету использования символики тоталитарных режимов.

Перед началом мероприятий сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили места проведения мероприятий на предмет выявления подозрительных или взрывоопасных предметов. Кроме этого, в Главном управлении развернута работа ситуационного центра, представители которого в онлайн-режиме отслеживают оперативную ситуацию для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций".

 

Что предшествовало: В пятницу в полиции сообщали, что в День Победы на территории государства запланировано проведение около 340 мероприятий (около 290 мероприятий по возложением цветов и 50 автопробегов).

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят. 

Украинская правда
Темы: КиевполицияДень Победыакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Харькове ночью провели акцию ко Дню памяти и Дня победы

Коронавирус не покидает Буковину: за день 82 новых случая

Арахамия: Сенсорная кнопка для нардепов – дорогое удовольствие

фотоБанда сбушников и полицейских похищала предпринимателей для выкупа

Кличко нашел Саакашвили работу в Киеве

Карантин: У Кличко по пунктам рассказали, что можно, а что нет с 12 мая

Все главные новости...
Киев
Президент уже успел возложить цветы в Киеве и на Закарпатье
Кличко нашел Саакашвили работу в Киеве
Карантин: У Кличко по пунктам рассказали, что можно, а что нет с 12 мая
Последние новости
09:36
Коронавирус в Украине: за сутки 515 случаев и 15 смертей
09:18
фотоВ Киеве полиция осматривает участников мероприятий ко Дню победы
09:01
Президент уже успел возложить цветы в Киеве и на Закарпатье
08:46
В Харькове ночью провели акцию ко Дню памяти и Дня победы
08:22
На Ровенщине из-за коронавируса "закрыли" еще одно село
08:00
Главные новости пятницы и ночи: правки к "антиколомойскому" законопроекту, Грузия отзывает посла
07:15
Наемники на Донбассе не прекращают обстрелы: ранены 4 военных
06:26
Помощница дочери Трампа заболела коронавирусом – CNN
05:28
В МИД рассказали, сколько украинцев лечатся от COVID-19 за рубежом
04:20
Коронавирус не покидает Буковину: за день 82 новых случая
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!