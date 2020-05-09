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Сovid-19 в Беларуси: под тысячу новых больных за день, общая численность – уже 22 тысячи

Суббота, 9 мая 2020, 17:06

Число заразившихся коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 951 и перевалило за отметку в 22 тысячи больных.

Источник: Интерфакс-Укрина со ссылкой на Министерство здравоохранения Белаоуси.

Детали: За последние сутки в стране выявили 951 новый случай заболевания коронавирусом, таким образом общее число заразившихся составило уже 22 052 человек.

По состоянию на 9 мая ведомство сообщает о 126 летальных случаях. В ведомстве также сообщили, что на 9 мая выздоровели и выписаны 6 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая – эта цифра составляла 5 484 человека).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 251 771  тысяч nестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,8% от общего количества проведенных тестов.

Прямая речь: "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 126 (на 8 мая - 121) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Напомним:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не осуждать страну за проведение парада в 9 мая, несмотря на пандемию.
  • В то же время в Украине за минувшие сутки зафиксировали 504 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.

Темы: коронавирусБеларусьэпидемия
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