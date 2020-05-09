Лукашенко просит не осуждать Беларусь за парад во время пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не осуждать страну за проведение парада в День победы, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

Источник: выступление Лукашенко на военном параде 9 мая, Белта

Белта

Прямая речь: "Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима.

Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе…"

"И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма".

Детали: В военном параде в Минске в честь 75-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне участвовало более 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Над столицей Беларуси пролетели более 40 самолетов и вертолетов.

Что предшествовало: 8 мая на репетиции парада в столице Беларуси был задержан мужчина с положительным тестом на коронавирус, сбежавший из больницы.

Предыстория: