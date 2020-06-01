Все разделы
Укр / Рус

В первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве

Понедельник, 1 июня 2020, 02:06

В 00:01 1 июня в Соломенском районе Киева камеры автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали превышение разрешенной скорости. Работать система начала в 00:00.

Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Прямая речь: "Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час".

Детали: Владельцу Audi Q7 на адрес его регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

Если оплатить штраф за такое нарушение в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен.

Если штраф не оплатить, нарушителем займется Исполнительная служба Министерства юстиции. Если нарушитель не согласен с обвинением, он может обратится в Департамент патрульной полиции или в суд.

Что было ранее: с 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начнут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители будут привлекаться к ответственности.

Темы: КиеваварияполицияМВД


powered by lun.ua
Главное сегодня

В первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве

Без массажа и детей: МОЗ показал требования для спортзалов и бассейнов

Порошенко задекларировал 773 млн доходов: выплатили дивиденды

Двое "слуг народа" заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Есть контакт: Crew Dragon состыковался с МКС

Иран решил не отдавать Украине "черные ящики" самолета МАУ – СМИ

Все главные новости...
Киев
В Киеве заработали фонтаны
Двое "слуг народа" заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева
Кличко "пробежал под каштанами" за всех киевлян
Последние новости
04:50
В мае на коронавирус заболело почти 3 миллиона человек
04:46
В Вашингтоне ввели комендантский час
04:00
В мире обнаружили более 100 000 новых случаев коронавируса
03:23
Индия опередила Францию ​​по количеству заражений COVID-19
02:30
В Перу произошло два землетрясения
02:06
В первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве
01:11
ВидеоКНР запустила в космос два спутника
00:41
В Бразилии обнаружено 500 тисяч заражений COVID-19
23:46
Сотрудников Белого дома просят не подходить к зданию из-за протестов
23:18
Новости экономики: запуск Crew Dragon, ЕСВ и условия stand-by с МВФ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!