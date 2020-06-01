В первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве

1 июня в 00:01 в Соломенском районе Киева камеры автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали превышение разрешенной скорости. Работать система начала в 00:00.

Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Прямая речь: "Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час".

Детали: Владельцу Audi Q7 на адрес его регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

Если оплатить штраф за такое нарушение в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен.

Если штраф не оплатить, нарушителем займется Исполнительная служба Министерства юстиции. Если нарушитель не согласен с обвинением, он может обратится в Департамент патрульной полиции или в суд.

Что было ранее: с 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начнут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители будут привлекаться к ответственности.