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Нардепы зовут Авакова "на ковер"

Понедельник, 1 июня 2020, 11:54
Нардепы зовут Авакова на ковер

Фракция "Слуга народа" предлагает заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству в пятницу с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.

Источник: первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко на заседании согласительного совета 1 июня

Прямая речь: "Организационный вопрос дня правительства... Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли.

В пятницу в Броварах, и история с Кагарлыком, с нравственным поведением правоохранителей и доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги господина Давиденко. Есть много вопросов, и я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ".

Детали: Заместитель председателя депутатской Фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем выступлений подержал эту идею и напомнил, что его политсила призывает отправить Авакова в отставку.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков порадовался, что позиции фракций "Голос" и "Слуга народа" совпали в вопросе вызова для доклада главы МВД.

Участники заседания согласительного совета приняли решение в пятницу, 5 июня, во время "часа вопросов к правительству" заслушать министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

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Украинская правда

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Темы: АваковВерховная Рада
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