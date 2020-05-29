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В Раде выступили с требованием отставки Авакова

Пятница, 29 мая 2020, 13:31

Фракция "Голос" призывает отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова после изнасилования и пытки женщины в полицейском участке Кагарлыка.

Источник: пресс-служба "Голоса"

Дословно: "Должна наступить неизбежная ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей.

Депутаты фракции "Голоса" настаивают на отставке министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Игоря Клименко".

Детали: По словам заместителя председателя политической партии "Голос" Инны Совсун, Кагарлык мог бы и не случится, если бы было наказание за преступления полицейских на Кривом Озере, в детском приюте "Рассвет" и за убийство 5-летнего Кирилла Тлявова.

По мнению депутатов "Голоса", руководство МВД и Национальной полиции надо изменить, потому что им не удалось провести реформу правоохранительной системы.

Украинская правда
Темы: АваковВерховная РадаГолосотставкаМВД


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