Отстраненному главе полиции Винницкой области нашли новую должность

Отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником председателя Нацполиции.

Источник: председатель Национальной полиции Игорь Клименко в Виннице в комментарии журналистам, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа".

Детали: По его словам, в отношении остальных работников аппарата ГУ ЧП в Винницкой области, которые в пятницу, 29 мая, были отстранены и уволены после событий в Броварах, "служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена". Информацию обещают обнародовать позже.

Что предшествовало: Руководителя полиции Винницкой области Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей. Его заместителя - начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы - уволили с занимаемых должностей.

Причиной таких управленческих решений, отметили в НПУ, стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Напомним: Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. По данным источника УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области.