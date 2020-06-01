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Аваков показал успехи работы камер автофиксации нарушений

Понедельник, 1 июня 2020, 21:00
Аваков показал успехи работы камер автофиксации нарушений

За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.

Источник: глава МВД Арсен Аваков, которого цитирует пресс служба ведомства

Прямая речь Авакова: "Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620.

"Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал три камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафа".

Что было раньше: В Киеве камеры за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Украинская правда
Темы: МВДАваков
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