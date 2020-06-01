Аваков показал успехи работы камер автофиксации нарушений
Понедельник, 1 июня 2020, 21:00
За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.
Источник: глава МВД Арсен Аваков, которого цитирует пресс служба ведомства
Прямая речь Авакова: "Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620.
"Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал три камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафа".
Что было раньше: В Киеве камеры за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.
Украинская правда