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Водитель Porsche Panamera установил новый антирекорд на трассе Киев-Харьков

Среда, 10 июня 2020, 03:43

Нарушение скоростного режима водителем автомобиля Porsche Panamera 8 июня зафиксировали камеры автоматической системы фиксации нарушений ПДД.

Источник: Патрульная полиция

Дословно: "Самая высокая скорость была у автомобиля Porsche Panamera с ДОУ АХ009 *** - 200 км/ч. на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Наибольшее количество скоростной режим нарушали 5 автомобилей, каждый по 7 раз - Volkswagen ДОУ ВЕ898 ***, Toyota Camry ДОУ BH159 ***, Toyota Corolla ДОУ AA382 ***, Volkswagen ДОУ AA761 *** ВАЗ 11183 ДОУ AI805 *** ".

Детали: в полиции также отметили, что 8 июня дорожные камеры зафиксировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.

Ранее заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко сообщал о водителе Mersedes S class, который двигался на трассе Киев - Чоп со скоростью 208 километров в час (разрешенная скорость 80 км / ч). Тогда замминистра предположил, что "штраф (в 205 гривен - ред УП) заставит его задуматься и больше не ездить с такой дикой скоростью по дорогам общего пользования".

Справка: За превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 гривен за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 гривен. Если оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

Напомним:

  • Антирекорд по нарушению скоростного режима зафиксированный автоматической системой фиксации нарушений ПДД установил водитель, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве.

Темы: полиция


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