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За день в мире диагностировано 121 тысяча новых случаев коронавируса

Среда, 10 июня 2020, 04:03

9 июня в мире диагностировали 121 751 заражение COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 31197 случаев заболевания коронавирус, в США 19056, в Индии 10218, России 8595, Пакистане 4646, Перу 4040, Чили 3913 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 146 странах мира.

9 июня во мире от коронавируса умерло 4763 пациентов.

Что было ранее:

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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