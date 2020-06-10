За день в мире диагностировано 121 тысяча новых случаев коронавируса
Среда, 10 июня 2020, 04:03
9 июня в мире диагностировали 121 751 заражение COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 31197 случаев заболевания коронавирус, в США 19056, в Индии 10218, России 8595, Пакистане 4646, Перу 4040, Чили 3913 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 146 странах мира.
9 июня во мире от коронавируса умерло 4763 пациентов.
Что было ранее:
- 8 июня в мире коронавирус подтвердили у 107 тысяч человек. В этот же день зарегистрировали 3157 летальных случаев.
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