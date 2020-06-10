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Трамп поручил построить ледоколы для защиты национальных интересов США в Арктике и Антарктике

Среда, 10 июня 2020, 04:32

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение администрации до 2030 года создать ледоколы, которые с целью защиты американских интересов смогут обеспечить постоянное присутствие США в Арктике и Антарктиде.

Источник: The White House

Дословно: "Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в регионах Арктики и Антарктиды и сохранить мощное присутствие наших сил безопасности в Арктике вместе с союзниками и партнерами, США требуется флот подготовленных, эффективных и доступных ледоколов, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению к 2029 финансовому году".

Детали: Также Трамп поручил определить не менее двух объектов США и двух международных, где смогут швартоваться ледоколы.

Темы: ТрампСШАармия


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