Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС на год продлил "крымские" санкции против России

Среда, 10 июня 2020, 12:46

Послы ЕС на год продлили пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС дали" зеленый свет "для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, без изменений", - написал он.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России воспользоваться COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. Крымский пакет будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку", - пишет представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.

О том, что решение будет принято сегодня, стало известно еще несколько дней назад.

Санкции ЕС предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма истекал 23 июня.

Темы: КрымсанкцииЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Крым
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: