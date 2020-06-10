Все разделы
Укр / Рус

ЕС на год продлил "крымские" санкции против России

Среда, 10 июня 2020, 12:46

Послы ЕС на год продлили пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС дали" зеленый свет "для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, без изменений", - написал он.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России воспользоваться COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. Крымский пакет будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку", - пишет представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.

О том, что решение будет принято сегодня, стало известно еще несколько дней назад.

Санкции ЕС предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма истекал 23 июня.

Темы: КрымсанкцииЕСРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Офис Венедиктовой о Порошенко: Решается вопрос о содержании под стражей

В столичных больницах рекордное число больных COVID-19 - мэр

Порошенко в ГБР вручили подозрение, его адвокат отрицает

фото, видеоНа Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых

В Украине новое смягчение карантина: можно культурные мероприятия, но не всем областям

Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине умерли 23 больных

Все главные новости...
Крым
Защита похищенного украинского военного обжаловала его арест
Оккупанты передали в "суд" дело Джемилева с нарушением процедуры
Активисты пожаловались в ООН по поводу COVID-19 в тюрьмах оккупированного Крыма
Последние новости
14:51
По некоторых младенцев от украинских суррогатных мам наконец прилетели родители
14:49
Французская компания Danone прекращает скандальную рекламу с Пореченковым – посол
14:43
Кабмин назначил нового руководителя Госгеокадастра
14:39
Лукашенко собрался на парад Победы в Россию
14:20
Правительство планирует в июле подписать соглашение, которое разблокирует аэропорт "Ужгород"
14:17
Кабмин выделил по просьбе Авакова 2,7 миллиарда структурам МВД
14:02
Эмине Джапарову назначили заместителем главы МИД
13:59
Зеленский и Ко получили админпротоколы за кофе в Хмельницком
13:53
Экс-зам Кличко предстанет перед судом за драку с полицейским
13:50
Боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!