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ЄС на рік продовжив "кримські" санкції проти Росії

Середа, 10 червня 2020, 12:46

Посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС дали "зелене світло" для продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік, без змін", - написав він.

"Єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні спроби Росії скористатися COVID-19 для скасування санкцій, запроваджених проти РФ за триваючу агресію проти України. "Кримський пакет" буде продовжено ще на рік. Вдячні нашим партнерам за їхню непохитну підтримку", - пише представник України при ЄС, посол Микола Точицький.

Про те, що рішення буде прийняте сьогодні, стало відомо ще декілька днів тому.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершувався 23 червня.

Теми: КримсанкціїЄСРосія
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