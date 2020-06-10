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Появилось видео, как Порошенко удалось избежать вручения подозрения

Среда, 10 июня 2020, 16:42
Появилось видео, как Порошенко удалось избежать вручения подозрения

Бывшему президенту и ныне нардепу Петру Порошенко в ГБР объявили подозрение, но он отказался от получения его письменной версии и поспешно покинул помещение правоохранительного ведомства.

Источник: видеозапись, опубликованная Государственным бюро расследований в Youtube

Детали: На видео Порошенко с адвокатами сидит в ГБР и слушает, как представитель Офиса генпрокурора зачитывает ему подозрение в склонении Службы внешней разведки к незаконным действиям.

В этот момент адвокат экс-президента вскочил со стула и стал требовать от представителя ОГП показать его документы.

Следующий фрагмент видео показывает, как Порошенко спешно выходит из офиса ГБР, а за ним идут правоохранители и просят понятых зафиксировать, что бывший президент отказался получить подозрение.

После этого Порошенко с двумя адвокатами сел в машину и уехал.

Также, по данным ГБР, Порошенко отказался получить ходатайство о применении к нему меры пресечения.

Предыстория: 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБРскандал
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