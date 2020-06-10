Все разделы
Укр / Рус

Появилось видео, как Порошенко удалось избежать вручения подозрения

Среда, 10 июня 2020, 16:42

Бывшему президенту и ныне нардепу Петру Порошенко в ГБР объявили подозрение, но он отказался от получения его письменной версии и поспешно покинул помещение правоохранительного ведомства.

Источник: видеозапись, опубликованная Государственным бюро расследований в Youtube

Детали: На видео Порошенко с адвокатами сидит в ГБР и слушает, как представитель Офиса генпрокурора зачитывает ему подозрение в склонении Службы внешней разведки к незаконным действиям.

В этот момент адвокат экс-президента вскочил со стула и стал требовать от представителя ОГП показать его документы.

Следующий фрагмент видео показывает, как Порошенко спешно выходит из офиса ГБР, а за ним идут правоохранители и просят понятых зафиксировать, что бывший президент отказался получить подозрение.

После этого Порошенко с двумя адвокатами сел в машину и уехал.

Также, по данным ГБР, Порошенко отказался получить ходатайство о применении к нему меры пресечения.

Предыстория: 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБРскандал


powered by lun.ua
Главное сегодня

Начался отбор кандидатуры на вице-премьера по ОПК и космосу. Список

Появилось видео, как Порошенко удалось избежать вручения подозрения

Зеленский и Ко получили админпротоколы за кофе в Хмельницком

Офис Венедиктовой о Порошенко: Решается вопрос о содержании под стражей

фото, видеоВ Одессе обрушился жилой дом

В столичных больницах рекордное число больных COVID-19 - мэр

Все главные новости...
Порошенко
Стала известна суть подозрения Порошенко: "подстрекатель" и уже не "захватывал власть"
Порошенко – генпрокурору: Если есть что-то – предъявляйте!
ГБР сняло видео о Порошенко со вставками из "95 Квартала"
Последние новости
18:12
Польша с 13 июня откроет границы для жителей стран ЕС
18:11
Сеть бизнес-пространств Creative States открыла новую локацию в Киеве
18:07
Минюст похвастался еще 4-мя VIP-камерами в СИЗО и показал, как они выглядят
18:06
"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования еще в одной области
18:03
Боевики 6 раз обстреливали из гранатометов позиции ВСУ
18:00
Трансформация: "Укроборонпром" изменит модель управления своими компаниями
17:57
MH17: подозреваемым в сбивании самолета отказали в иммунитете участников боевых действий
17:40
SkyUp подал в суд на 1+1
17:34
Когда и при каких условиях будут открывать детские лагеря комментирует МОЗ
17:32
фотоНа Луганщине прикрыли контакт-центр, который работал на российские компании
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!