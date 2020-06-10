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З'явилось відео, як Порошенку вдалося уникнути вручення підозри

Середа, 10 червня 2020, 16:42
З'явилось відео, як Порошенку вдалося уникнути вручення підозри

Колишньому президенту і нині нардепу Петру Порошенку в ДБР оголосили підозру, але він відмовився від отримання її письмової версії і поспіхом залишив приміщення правоохоронного відомства.

Джерело: відеозапис, опублікований ДБР в Youtube

Деталі: На відео Порошенко з адвокатами сидить в ДБР і слухає, як представник Офісу генпрокурора зачитує йому підозру у схилянні Служби зовнішньої розвідки до незаконних дій.

У цей момент адвокат експрезидента підхопився зі стільця і став вимагати від представника ОГП показати його документи.

Наступний фрагмент відео показує, як Порошенко поспіхом виходить з офісу ДБР, а за ним ідуть правоохоронці і просять понятих зафіксувати, що колишній президент відмовився отримати підозру.

Після цього Порошенко з двома адвокатами сів у машину і поїхав геть.

Також, за даними ДБР, Порошенко відмовився отримати клопотання про застосування до нього запобіжного заходу.

Передісторія: 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка

Зранку Порошенко поїхав до ДБР на допит, однак там йому оголосили підозру. Після цього п'ятий президент поїхав до офісу генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоДБРскандал
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