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Зеленский говорит, что из-за Порошенко за рубежом его воспринимали как врага Украины

Четверг, 11 июня 2020, 10:09

Президент Владимир Зеленский рассказал, что его предшественник на посту настроил против него международных партнеров, поэтому сначала они воспринимали его как врага Украины.

Источник: интервью "Украинской правды" Владимир Зеленский: Порошенко много раз мне предлагал встречу. Говорил, что можем найти понимание

Прямая речь: "Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой.

Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю.

Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы .... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, я там еще что-то...

Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент".

Детали: Зеленский отметил, что не хотел видеться с Порошенко.

По словам президента, его предшественник много раз хотел с ним встретиться и говорил, что они могут найти понимание, в частности относительно помощи на международной арене.

Зеленский рассказал, что Порошенко рассказывал о нем "какие-то басни международным партнерам" потому, когда он встречался с лидерами из-за границы, они воспринимали его "как врага Украины".

Прямая речь: "Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди. Вот и все".

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.
  • Зеленский уже более года занимает президентское кресло. Во втором туре выборов его оппонентом был Порошенко.
  • Ранее Зеленский признался, что не пользуется Facebook из-за ботофермы Порошенко и его окружения.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкомеждународные отношения


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