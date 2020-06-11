Зеленский говорит, что из-за Порошенко за рубежом его воспринимали как врага Украины
Президент Владимир Зеленский рассказал, что его предшественник на посту настроил против него международных партнеров, поэтому сначала они воспринимали его как врага Украины.
Источник: интервью "Украинской правды" Владимир Зеленский: Порошенко много раз мне предлагал встречу. Говорил, что можем найти понимание
Прямая речь: "Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой.
Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю.
Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы .... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, я там еще что-то...
Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент".
Детали: Зеленский отметил, что не хотел видеться с Порошенко.
По словам президента, его предшественник много раз хотел с ним встретиться и говорил, что они могут найти понимание, в частности относительно помощи на международной арене.
Зеленский рассказал, что Порошенко рассказывал о нем "какие-то басни международным партнерам" потому, когда он встречался с лидерами из-за границы, они воспринимали его "как врага Украины".
Прямая речь: "Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди. Вот и все".
Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.
- Зеленский уже более года занимает президентское кресло. Во втором туре выборов его оппонентом был Порошенко.
- Ранее Зеленский признался, что не пользуется Facebook из-за ботофермы Порошенко и его окружения.