Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський каже, що через Порошенка за кордоном його сприймали як ворога України

Четвер, 11 червня 2020, 10:09
Зеленський каже, що через Порошенка за кордоном його сприймали як ворога України

Президент Володимир Зеленський розповів, що його попередник на посаді налаштував проти нього міжнародних партнерів, тому спочатку вони сприймали його як ворога України.

Джерело: інтерв’ю "Української правди" "Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння"

Пряма мова: "Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися. Я не бачив в цьому ніякого сенсу. Не бачив в цьому сенсу через те, що все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою. 

Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю. 

Він витирав об мене, мою сім’ю, ці ботоферми.... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їх неправда: що я там наркоман, що я там ще щось...

Я пройшов довгий шлях цієї брехні, далі я роблю висновки про те, що він робив як президент. Я не довіряю йому, не вірю, він не мій президент".

Деталі: Зеленський зазначив, що не хотів бачитися з Порошенком.

За словами президента, його попередник багато разів хотів з ним зустрітися та говорив, що вони можуть знайти порозуміння, зокрема щодо допомоги на міжнародній арені. 

Зеленський розповів, що Порошенко розповідав про нього "якісь байки міжнародним партнерам" тому, коли він зустрічався з лідерами з-за кордону, вони сприймали його "як ворога України".

Пряма мова: "Отакий зміцнений психологічний портрет зробив сам пан Петро Олексійович чи його люди. Ось і все". 

Передісторія: 

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Зеленський уже понад рік займає президентське крісло. У другому турі виборів його опонентом був Порошенко. 
  • Раніше Зеленський зізнався, що не користується Facebook через ботоферму Порошенка та його оточення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПорошенкоміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Зеленський
Зеленський почав візит до Братислави
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Останні новини
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
Усі новини...
Реклама: