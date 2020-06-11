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Зеленський каже, що через Порошенка за кордоном його сприймали як ворога України

Четвер, 11 червня 2020, 10:09

Президент Володимир Зеленський розповів, що його попередник на посаді налаштував проти нього міжнародних партнерів, тому спочатку вони сприймали його як ворога України.

Джерело: інтерв’ю "Української правди" "Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння"

Пряма мова: "Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися. Я не бачив в цьому ніякого сенсу. Не бачив в цьому сенсу через те, що все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою. 

Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю. 

Він витирав об мене, мою сім’ю, ці ботоферми.... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їх неправда: що я там наркоман, що я там ще щось...

Я пройшов довгий шлях цієї брехні, далі я роблю висновки про те, що він робив як президент. Я не довіряю йому, не вірю, він не мій президент".

Деталі: Зеленський зазначив, що не хотів бачитися з Порошенком.

За словами президента, його попередник багато разів хотів з ним зустрітися та говорив, що вони можуть знайти порозуміння, зокрема щодо допомоги на міжнародній арені. 

Зеленський розповів, що Порошенко розповідав про нього "якісь байки міжнародним партнерам" тому, коли він зустрічався з лідерами з-за кордону, вони сприймали його "як ворога України".

Пряма мова: "Отакий зміцнений психологічний портрет зробив сам пан Петро Олексійович чи його люди. Ось і все". 

Передісторія: 

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Зеленський уже понад рік займає президентське крісло. У другому турі виборів його опонентом був Порошенко. 
  • Раніше Зеленський зізнався, що не користується Facebook через ботоферму Порошенка та його оточення.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенкоміжнародні відносини


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