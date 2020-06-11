Зеленський каже, що через Порошенка за кордоном його сприймали як ворога України

Президент Володимир Зеленський розповів, що його попередник на посаді налаштував проти нього міжнародних партнерів, тому спочатку вони сприймали його як ворога України.

Джерело: інтерв’ю "Української правди" "Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння"

Пряма мова: "Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися. Я не бачив в цьому ніякого сенсу. Не бачив в цьому сенсу через те, що все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою.

Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю.

Він витирав об мене, мою сім’ю, ці ботоферми.... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їх неправда: що я там наркоман, що я там ще щось...

Я пройшов довгий шлях цієї брехні, далі я роблю висновки про те, що він робив як президент. Я не довіряю йому, не вірю, він не мій президент".

Деталі: Зеленський зазначив, що не хотів бачитися з Порошенком.

За словами президента, його попередник багато разів хотів з ним зустрітися та говорив, що вони можуть знайти порозуміння, зокрема щодо допомоги на міжнародній арені.

Зеленський розповів, що Порошенко розповідав про нього "якісь байки міжнародним партнерам" тому, коли він зустрічався з лідерами з-за кордону, вони сприймали його "як ворога України".

Пряма мова: "Отакий зміцнений психологічний портрет зробив сам пан Петро Олексійович чи його люди. Ось і все".

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