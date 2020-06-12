Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПЦУ встала на защиту Порошенко от правоохранителей, напомнила о томосе

Пятница, 12 июня 2020, 13:27
ПЦУ встала на защиту Порошенко от правоохранителей, напомнила о томосе

Православная церковь Украины обратилась в правоохранительные органы з предостережением: возбуждения уголовных дел по политическим мотивам против бывшего президента Петра Порошенко - недопустимы.

Источник: официальное заявление Киевской митрополии ПЦУ

Дословно: "Нас, как Церковь, заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, озвучивается мысль, что различные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины П. Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью, как главы государства, в содействии церковному объединению, образованию Православной церкви Украины и в получении ею томосу от Вселенского Патриарха.

Учитывая все вышесказанное очевидно, что любая политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов и возбуждении уголовных дел, в частности против пятого президента Украины, - недопустима".

Детали: В ПЦУ отметили, что такие действия правоохранительных органов опасны в условиях российской агрессии, "когда страна-агрессор с радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне".

Также ПЦУ обратилась к судебной ветви власти с призывом, чтобы "политические симпатии или антипатии" не повлияли на правосудие, ведь "уход от этой аксиомы всегда ведет к уходу от демократии".

В то же время Украинская православная церковь подчеркнула, что "мы не вмешивались и не вмешиваемся в сферу расследований и судопроизводства, где ответственность лежит на государстве. Но как церковь, руководствуется истинами Закона Божьего, и как один из институтов гражданского общества, заботящегося о благе украинского народа, мы обязаны напоминать и предостерегать".

Предыстория: 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Его подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Сейчас решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Порошенко.

Темы: ПорошенкоцерковьтомосОфис генпрокурорасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
Все новости...
Реклама: