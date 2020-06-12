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ПЦУ стала на захист Порошенка від правоохоронців, нагадала про томос

П'ятниця, 12 червня 2020, 13:27
ПЦУ стала на захист Порошенка від правоохоронців, нагадала про томос

Православна церква України звернулась до правоохоронців із застереженням: порушення кримінальних справ за політичними мотивами проти колишнього президента Петра Порошенка – неприпустимі.

Джерело: офіційна заява Київської митрополії ПЦУ

Дослівно: "Нас, як Церкву, змушує звертати на себе увагу той факт, що останнім часом наполегливо, особливо у пов’язаних з країною-агресором засобах масової інформації, проводиться думка, що різні обвинувачення, які висуваються проти п’ятого президента України П. Порошенка, мають якийсь зв’язок з його роллю, як глави держави, в сприянні церковному об’єднанню, утворенню Православної Церкви України та в отриманні нею Томосу від Вселенського Патріарха.

З огляду на все вищесказане очевидним є, що будь-яка політична мотивація у діяльності правоохоронних органів та порушенні кримінальних справ, зокрема проти п’ятого президента України, –  недопустима".

Деталі: У ПЦУ зауважили, що такі дії правоохоронних органів небезпечні в умовах російської агресії, "коли країна-агресор радо використовує будь-які конфлікти всередині України на шкоду нашій державі та для досягнення своїх цілей в гібридній війні".

Також ПЦУ звернулася до судової гілки влади із закликом, щоб "політичні симпатії чи антипатії" не вплинули на правосуддя, адже "відхід від цієї аксіоми завжди веде до відходу від демократії".

Водночас Українська православна церква наголосила, що "ми не втручалися і не втручаємося у сферу розслідувань та судочинства, де відповідальність лежить на державі. Але як церква, яка керується істинами Закону Божого, та як одна з інституцій громадського суспільства, яка турбується про благо українського народу, ми маємо обов’язок нагадувати і застерігати".

Нагадаємо: 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

Його підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура буде клопотати в суді про арешт Порошенка.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоцеркватомосОфіс генпрокурорасуд
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