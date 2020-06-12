Рада рассмотрит новую Программу действий правительства на следующей неделе

Верховная Рада, скорее всего, в следующий четверг 18 июня рассмотрит Программу деятельности Кабинета министров Украины.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью bukvy

Прямая речь Разумкова: "На этой неделе - думаю, что в четверг или пятницу - она ​​будет отправлена ​​в Совет и на следующей неделе, не позднее пятницы (скорее всего, в четверг) программа правительства будет рассматриваться парламентом.

Поддержит его Рада? Надеюсь, что да. Но посмотрим на документ".

Детали: Разумков отметил, что правительство подавало свою первую программу тогда, когда времени на ее написание не было. По его словам, есть гарантия того, что этот документ будет намного качественнее, чем первый.

Напомним: 4 июня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.