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Освобождение от ГИА: образовательный омбудсмен объяснил, что будет с ВНО и свидетельствами

Четверг, 18 июня 2020, 08:36
Освобождение от ГИА: образовательный омбудсмен объяснил, что будет с ВНО и свидетельствами

От прохождения государственной итоговой аттестации в этом году будут освобождать тех, кто завершает получение полного общего среднего образования – школьников, студентов колледжей и профтехнических учебных заведений.

Источник: образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире "1+1", УНИАН

Детали: В конце июня все выпускники получат свидетельства о среднем образовании вместе с приложениями, где будет сказано об освобождении от ГИА.

Сейчас же, по словам Горбачева, Минобразования работает над механизмом внесения оценки ВНО в приложение свидетельства.

Предложение уже поддержал профильный комитет Верховной Рады.

Прямая речь Горбачева: "Это должно выглядеть так: в июне все получают свидетельства и приложения, человек сдает ВНО, а после того решает, если хочет вписать в приложение оценку ВНО, может это сделать. Процедуру сейчас устанавливают.

Никоим образом попасть в университет или академию мимо ВНО не получится".

Этому предшествовало: В связи с коронавирусом и карантином президент Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает освободить выпускников школ (соискателей среднего образования) от государственной итоговой аттестации в 2020 году, однако позволить пройти внешнее независимое оценивание желающим.

В Украинском центре оценивания качества образования уверяют, что отменять ВНО-2020 нет оснований.

Темы: образованиекарантинкоронавирус
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