В Раде начали сбор подписей за отставку Авакова
Фракция "Голос" по состоянию на 12:00 2 июня собрала 40 подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин в Facebook, нардеп от "Голоса" Александра Устинова на заседании парламента 2 июня
Прямая речь Юрчишина: "На сейчас более 40 депутатов уже подписали постановление об отставке Авакова. Пока это представители "Голоса" и "Слуг народа"".
Прямая речь Устиновой: "Мы все с этой трибуны слышали об Авакове и о том, что происходит в полиции. Я услышала очень много разговоров, что когда уйдет Аваков, то у нас здесь будет Россия. Так вот – у нас, если Аваков, то будет Россия.
Вчера на главу полиции Винницкой области назначили сепара. Это человек, который стоял вместе с пророссийскими протестующими 2 мая в Одессе. Этого человека не посадили, а повысили. Это не допустимо".
Детали: Представители "Голоса" призвали нардепов от других фракций подписывать постановление, чтобы по состоянию на пятницу, на час вопросов к правительству "иметь полный комплект".
Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.
Согласно статье 18 закона о Кабинете министров, Верховная Раде может уволить члена правительства: по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента и по собственной инициативе.
Решение ВР об увольнении с должности члена Кабмина принимается в форме постановления парламента.
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Предыстория:
- Фракция "Слуга народа" предложила заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.
- Заместитель председателя депутатской Фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем выступлений подержал эту идею и напомнил, что его политсила призывает отправить Авакова в отставку.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков порадовался, что позиции фракций "Голос" и "Слуга народа" совпали в вопросе вызова для доклада главы МВД.