Все разделы
Укр / Рус

В Раде начали сбор подписей за отставку Авакова

Вторник, 2 июня 2020, 12:30
Фото с сайта МВД

Фракция "Голос" по состоянию на 12:00 2 июня собрала 40 подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин в Facebook, нардеп от "Голоса" Александра Устинова на заседании парламента 2 июня

Прямая речь Юрчишина: "На сейчас более 40 депутатов уже подписали постановление об отставке Авакова. Пока это представители "Голоса" и "Слуг народа"". 

 

Прямая речь Устиновой: "Мы все с этой трибуны слышали об Авакове и о том, что происходит в полиции. Я услышала очень много разговоров, что когда уйдет Аваков, то у нас здесь будет Россия. Так вот – у нас, если Аваков, то будет Россия.

Вчера на главу полиции Винницкой области назначили сепара. Это человек, который стоял вместе с пророссийскими протестующими 2 мая в Одессе. Этого человека не посадили, а повысили. Это не допустимо".

Детали: Представители "Голоса" призвали нардепов от других фракций подписывать постановление, чтобы по состоянию на пятницу, на час вопросов к правительству "иметь полный комплект".

Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте вопроса необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

Согласно статье 18 закона о Кабинете министров, Верховная Раде может уволить члена правительства: по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента и по собственной инициативе.

Решение ВР об увольнении с должности члена Кабмина принимается в форме постановления парламента.

Читайте также: Пытки и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно

Предыстория:

  • Фракция "Слуга народа" предложила заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.
  • Заместитель председателя депутатской Фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем выступлений подержал эту идею и напомнил, что его политсила призывает отправить Авакова в отставку.
  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков порадовался, что позиции фракций "Голос" и "Слуга народа" совпали в вопросе вызова для доклада главы МВД.

Ирина Балачук, УП
Темы: АваковГолосВерховная Радаотставка


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Раде начали сбор подписей за отставку Авакова

видеоВ Одессе устроили стрельбу на рынке: ранены двое мужчин

В первый день лета новых случаев COVID-19 было на 60 меньше, чем выздоровлений

Резников не видит угрозы продвижения российских войск вглубь Украины

видеоУ Белого дома разогнали демонстрантов, протесты продолжаются несмотря на комендантский час

Трамп пригрозил направить армию для пресечения беспорядков

Все главные новости...
Аваков
Стрельба в Броварах: суд избрал меру пресечения еще 3 фигурантам
Аваков показал успехи работы камер автофиксации нарушений
У Авакова говорят, что начальника полиции Винничины отстранили не из-за перестрелки в Броварах
Последние новости
13:02
Чистая прибыль "Нафтогаза" в 1 квартале сократилась в 5 раз
13:02
Хотел привлечь внимание к своим проблемам: "минеру" моста грозит от 4 до 8 лет тюрьмы
13:02
Рада перенесла дату проведения сессии парламентской ассамблеи НАТО в Украине
13:01
До октября: в РФ впервые ввели запрет на импорт топлива
12:47
В "Слуге народа" предлагают вызвать Буславец для отчета в Раде
12:33
картаЦиклон прочно осел в Украине, но грядет потепление
12:30
В Раде начали сбор подписей за отставку Авакова
12:17
Украинские экс-нардепы, олигархи и чиновники: опубликованы документы оффшоров на Багамах
12:15
СНБО: Необходимы срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии
12:07
За сутки в армии прибавилось 10 больных COVID-19
Все новости...