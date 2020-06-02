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ФСБ РФ подтвердила задержание украинского десантника

Вторник, 2 июня 2020, 14:29
ФСБ РФ подтвердила задержание украинского десантника
иллюстративное фото

Российская ФСБ подтвердила задержание военнослужащего Украины на админгранице с оккупированным Россией Крымом, ему вменяют незаконное пересечение границы.

Источник: ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ

Дословно ФСБ: "Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е. В. 1992 года рождения в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность".

Детали: Оккупанты заявляют, что во время личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим. Оно направлено на экспертизу.

В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"). По этой статье грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Что предшествовало: 30 мая вблизи полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Россией Крымом исчез украинский военнослужащий. Позже стало известно, что это военнослужащий с 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

По предварительной информации, военнослужащего могли похитить. Неподалеку от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы.

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Темы: Херсонская областьКрымоккупацияРосcия
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