Появилось видео погрома со стрельбой на рынке "7 километр"

После стрельбы на промтоварном рынке Одессы "Седьмой километр" полиция ввела план "Перехват", злоумышленников ищут.

Источник: полиция Одесской области в Facebook, народный депутат "Европейской солидарности" из одесского округа Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: Утром на промтоварном рынке 7 км неизвестные лица в масках зашли в магазин тканей, учинили погром со стрельбой, избили работников и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах.

В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницу.

В полиции говорят, что работники торгового заведения в результате конфликта из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли кв их магазин, где разбили окна.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10-х человек.

Сейчас событие квалифицировано по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления.

Народный депутат Гончаренко обнародовал в своем telegram-канале видео, очевидно с камеры наблюдения из магазина, где произошла стрельба.

Почему это важно: За последние недели обострился вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова, в частности после инцидентов с изнасилованием и пытками в райотделе полиции города Кагарлык Киевской области и вооруженного конфликта с массовой стрельбой в Броварах.