После 22 июня "адаптивный карантин" могут изменить - Ляшко

После 22 июня Министерство здравоохранения возможно предложит пересмотреть условия карантина.

Источник: Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь Ляшко: "Сейчас он (карантин - ред.) продлится до 22 июня, это 100%. После этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию.

Если она будет на таком же уровне - мы опять-таки будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта".

Детали: По словам Ляшко, дальнейшие решения о снятии карантина зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

Предыстория:

Сейчас в Украине до 22 июня действует "адаптивный карантин".

За сутки 1 июня в Украине подтвердили 328 случаев заболевания коронавирусной болезни, 9 человек умерли от осложнений COVID-19, выздоровели 388 больных.