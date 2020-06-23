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Диспансер в Харькове начал принимать больных с COVID-19, но персонал увольняется

Вторник, 23 июня 2020, 16:00

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который с понедельника начал принимать на лечение больных с COVID-19, не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала.

Источник: директор медучреждения Ирина Пирогова, которую цитирует "Интерфакс-Украина", пресс-служба Харьковской облгосадминистрации

Прямая речь: "Нам нужно еще хотя бы пять анестезиологов, хотя бы пять терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения".

Детали: По словам врача, после того, как стало известно, что диспансер планируется открыть для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, часть персонала подала заявления об увольнении, согласились работать с такими пациентами лишь 15-16 медиков.

Пирогова сообщила, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19 (из них 1 человек находится в реанимации).

По ее словам, проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.

В пресс-службе Харьковской облгосадминистрации сообщили, что департамент здравоохранения знает о дефиците кадров в диспансере радиационной защиты и решает вопрос о привлечении медиков из других учреждений.

Дословно: "Руководство Департамента здравоохранения ХОГА отслеживает ситуацию в диспансере радиационной защиты населения. С и.о. директора диспансера радиационной защиты населения облздрав в постоянном контакте.

Заявления, которые уже написали некоторые сотрудники диспансера, изучают юристы. Также сейчас решается вопрос привлечения медиков из других лечебных заведений для работы с больными с COVID-19, поступающими в диспансер радиационной защиты".

Предыстория:

  • В Харьковской областной инфекционной клинической больницы сообщили о перегрузке больными коронавирус и нехватке персонала. Городские власти начали искать выход.
  • Глава ОГА Алексей Кучер напомнил, что для приема больных с подтвержденным COVID-19 планировалось открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения, определенный Министерством здравоохранения среди опорных, но против этого выступили чернобыльцы.
  • В то же время после того, как диспансер снова получил возможность принимать пациентов на плановое лечение, туда госпитализировали только одного человека.
  • 22 июня в Харькове прошла акция протеста против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19, произошли столкновения с правоохранителями.

Темы: коронавирусХарьков


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