Диспансер у Харкові почав приймати хворих із COVID-19, але персонал звільняється
У Харківському обласному диспансері радіаційного захисту, який з понеділка почав приймати на лікування хворих із COVID-19, не вистачає лікарів, а також молодшого і середнього медперсоналу.
Джерело: директор медустанови Ірина Пирогова, яку цитує "Інтерфакс-Україна", пресслужба Харківської облдержадміністрації
Пряма мова: "Нам потрібно ще хоча б п'ять анестезіологів, хоча б п'ять терапевтів і десь по 20-25 середнього і молодшого персоналу, для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли... від напруги".
Деталі: За словами лікаря, після того, як стало відомо, що диспансер планується відкрити для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, частина персоналу подала заяви про звільнення, погодилися працювати з такими пацієнтами лише 15-16 медиків.
Пирогова повідомила, що за добу в диспансер надійшло 12 хворих з COVID-19 (з них 1 людина перебуває в реанімації).
За її словами, проблема кадрів у диспансері зараз стоїть дуже гостро.
У пресслужбі Харківської облдержадміністрації повідомили, що департамент охорони здоров'я знає про дефіцит кадрів у диспансері радіаційного захисту і вирішує питання про залучення медиків з інших установ.
Дослівно: "Керівництво Департаменту охорони здоров'я ХОДА відстежує ситуацію в диспансері радіаційного захисту населення. З в.о. директора диспансеру радіаційного захисту населення облздоров на постійному контакті.
Заяви, які вже написали деякі співробітники диспансеру, вивчають юристи. Також зараз вирішується питання залучення медиків з інших лікувальних закладів для роботи з хворими з COVID-19, які надходять у диспансер радіаційного захисту".
Передісторія:
- У Харківській обласній інфекційній клінічній лікарні повідомили про перевантаження хворими на коронавірус і брак персоналу. Міська влада почала шукати вихід.
- Глава ОДА Олексій Кучер нагадав, що для прийому хворих з підтвердженим COVID-19 планувалося відкрити Харківський обласний диспансер радіаційного захисту населення, який був визначений Міністерством охорони здоров'я серед опорних, але проти цього виступили чорнобильці.
- Разом з тим, після того, як диспансер знову отримав можливість приймати пацієнтів на планове лікування, туди госпіталізували тільки одну людину.
- 22 червня у Харкові відбулася акція протесту проти відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19, відбулися сутички із правоохоронцями.