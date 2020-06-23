Диспансер у Харкові почав приймати хворих із COVID-19, але персонал звільняється

У Харківському обласному диспансері радіаційного захисту, який з понеділка почав приймати на лікування хворих із COVID-19, не вистачає лікарів, а також молодшого і середнього медперсоналу.

Джерело: директор медустанови Ірина Пирогова, яку цитує "Інтерфакс-Україна", пресслужба Харківської облдержадміністрації

Пряма мова: "Нам потрібно ще хоча б п'ять анестезіологів, хоча б п'ять терапевтів і десь по 20-25 середнього і молодшого персоналу, для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли... від напруги".

Деталі: За словами лікаря, після того, як стало відомо, що диспансер планується відкрити для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, частина персоналу подала заяви про звільнення, погодилися працювати з такими пацієнтами лише 15-16 медиків.

Пирогова повідомила, що за добу в диспансер надійшло 12 хворих з COVID-19 (з них 1 людина перебуває в реанімації).

За її словами, проблема кадрів у диспансері зараз стоїть дуже гостро.

У пресслужбі Харківської облдержадміністрації повідомили, що департамент охорони здоров'я знає про дефіцит кадрів у диспансері радіаційного захисту і вирішує питання про залучення медиків з інших установ.

Дослівно: "Керівництво Департаменту охорони здоров'я ХОДА відстежує ситуацію в диспансері радіаційного захисту населення. З в.о. директора диспансеру радіаційного захисту населення облздоров на постійному контакті.

Заяви, які вже написали деякі співробітники диспансеру, вивчають юристи. Також зараз вирішується питання залучення медиків з інших лікувальних закладів для роботи з хворими з COVID-19, які надходять у диспансер радіаційного захисту".

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