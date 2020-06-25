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За минувшие сутки в мире выявлено более 170 000 новых случаев коронавируса

Четверг, 25 июня 2020, 04:01

24 июня в мире диагностировали 173 061 заражений COVID-19, умерло 3338 пациентов.

Источник: Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 39064 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 40995, в Индии 16870, России 7176, Мексика 6288 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 153 странах мира.

23 июня в мире диагностировали 164 062 заражения COVID-19, умерло 5465 пациентов.

 
Центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику COVID-19

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Темы: коронавирус


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