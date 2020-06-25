За минувшие сутки в мире выявлено более 170 000 новых случаев коронавируса
Четверг, 25 июня 2020, 04:01
24 июня в мире диагностировали 173 061 заражений COVID-19, умерло 3338 пациентов.
Источник: Worldometers
Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 39064 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 40995, в Индии 16870, России 7176, Мексика 6288 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 153 странах мира.
23 июня в мире диагностировали 164 062 заражения COVID-19, умерло 5465 пациентов.
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