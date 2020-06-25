За минулу добу у світі виявлено понад 170 тисяч нових випадків коронавірусу

24 червня в світі діагностували 173 061 заражень COVID-19, померло 3338 пацієнтів.

Джерело: Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 39 064 випадків захворювання коронавірус, в Бразилії 40 995, в Індії 16 870, Росії 7176, Мексика 6288 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 153 країнах світу.

23 червня в світі діагностували 164 062 зараження COVID-19, померло 5465 пацієнтів.

Центр Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику COVID-19

За добу 19 червня на планеті на COVID-19 захворіла 181 тисяча людей, що стало новим світовим рекордом.

За тиждень з 13 по 20 червня у світі коронавірусом інфікувалося близько 1 млн людей. Це максимальний приріст кількості хворих за тиждень. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалось в межах 500-600 тисяч у травні та 700-800 тисяч на початку червня.

Нові випадки були в основному зареєстровані в Північній і Південній Америці, значна кількість з'явилась у Південній Азії і на Близькому Сході, "палає" Бразилія та Індія.

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