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Утечка персональных данных: власти рассказали об источниках, обысках и подозрениях

Четверг, 25 июня 2020, 11:48

В связи с утечками персональных данных правоохранители провели 36 обысков и уже задержали одного человека, в ближайшие недели планируют провести новые операции, объявить 29 подозрений и заблокировать 9 Telegram-каналов.

Источник: брифинг с участием вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, заместителя главы  Службы безопасности Украины Владимира Горбенко и первого заместителя начальника Департамента киберполиции Сергея Крапивы

Детали: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил, что в мае произошли утечки информации, из-за чего начались атаки на приложение и портал "Дія", хотя Минцифры заверило, что "Дія" не хранит персональной действия.

Правоохранители рассказали, что утечки были из баз данных частных и государственных банков, страховых и логистических компаний, служб перевозок и почтовых сервисов.

Прямая речь Гончарова: "За последние полтора месяца проведено 36 обысков, подтверждена преступная деятельность 25 человек, были выдвинуты соответствующие подозрения и задержан 1 человек. По результатам операции изъято из незаконного оборота копии 30 баз данных – это не только государственные реестры, но и частные: банки, операторы почтовой связи, телекоммуникационные компании".

Детали: Представитель МВД уточнил, что речь идет о 30 копиях баз данных с информацией о более 20 миллионах физических и юридических лиц – и это реестры как частного сектора (о клиентах, сотрудниках), так и копии старых государственных баз данных (в частности, реестр избирателей).

Представитель Киберполиции Крапива добавил, что обыски проходили в 10 регионах Украины. За 10 дней было проведено 36 обысков.

Было открыто 34 производства по статьям о: мошенничестве, распространении информации с ограниченным доступом, несанкционированном вмешательстве в электронные операционные системы.

Подтверждена преступная деятельность 25 человек, 8 лицам объявлено о подозрении, один человек задержан.

Базы данных частных и государственных банков, страховых и логистических компаний, служб перевозок и почтовых сервисов и т.д. стали объектами торга. Преступники просили от 1 тысячи гривен за часть информации до 10 тысяч долларов за всю базу данных.

По словам Крапивы, интересовались такой информацией преимущественно "селеры", покупали данные многие люди с разными целями.

В частности, появились Telegram-каналы, с помощью которых мошенники завладевали средствами граждан.

 

В Киеве киберполиции совместно с СБУ задокументировали преступную деятельность организаторов UA.baza [Official.bot]. У гражданина провели обыск, изъяли компьютерную технику, которую отправили на экспертизу. На основании экспертизы ему объявят подозрение.

Задержан человек, который работал в частных компаниях и получил доступ к базе данных, подыскал на нее клиента за 10 тысяч долларов. При передаче средств этого человека и задержали.

В Одесской области другой человек незаконно получил доступ к реестрам страховых компаний, делал поддельные удостоверения водителя

Группа лиц в Одесском регионе продавала базы данных банковских учреждений.

В Донецкой области хакер получил доступ к базам данных международных маркет-плейс и продавал информацию их конкурентам.

В Черниговской области человек продавал данные из государственных реестров.

В Запорожской области мошенники под предлогом продажи персональной информации получали деньги, хотя информации не предоставляли.

Разоблачен доступ к базам данных компаний, а также учетных записей пользователей международных Market places
Разоблачен доступ к базам данных компаний, а также учетных записей пользователей международных Market places

По словам представителя Киберполиции, в ближайшее время 29 лицам, у которых уже были обыски, будет сообщено о подозрении; в ближайшие две недели будет каскад новых операций по продаже баз данных; будет осуществлена работа по блокированию 9 Telegram-каналов, которые продают данные из баз.

Кроме того, продолжается работа в 12 уголовных производствах, реализация по которым также будет в ближайшее время, добавил Крапива.

 

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Алена Рощенко, УП
Темы: диджитализацияФедоровкриминалхакерытехнологии


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