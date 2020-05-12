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Минцифры: "Дія" не сливает данные, незаконными телеграмм-каналами занимается СБУ

Вторник, 12 мая 2020, 11:54
Минцифры: Дія не сливает данные, незаконными телеграмм-каналами занимается СБУ

В интернете появилось несколько телеграмм каналов, распространяющих персональные данные граждан; в Минцифры заявляют, что это не связано с приложением "Дія".

Источник: Министерство цифровой трансформации

Детали: В ведомстве поясняют, что "Дія" не имеет собственной базы данных и не накапливает такую ​​информацию. Мобильное приложение только отображает информацию из реестров.

В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 млн из которых отображаются в приложении "Дія". В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений.

В министерстве обращают внимание, что наряду с "данными 26 млн водительских прав", злоумышленники в боте ранее распространяли другие базы, которые не впервые были доступны в даркнете. Например, пароли от личных страниц Вконтакте, LinkedIn и др.

Дословно: "Злоупотребление использованием персональных данных граждан недопустимо! Служба безопасности Украины уже проводит следственные действия в отношении злоумышленников, распространяющих такую ​​информацию в интернете".

Почему это важно: В Минцифры предостерегают: пытаясь найти информацию о себе в различных нелегальных ботах, вы сами предоставляете злоумышленникам персональные данные.

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Приложение "Дія": защита персональных данных и безопасность

Предыстория:

  • 6-го февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, первыми в приложении стали доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • 5 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз.
  • Во время карантина в связи с коронавирусом "Дія" создала сервис "Дій вдома" ("Действуй дома") для мониторинга соблюдения гражданами самоизоляции и обсервации.

Украинская правда

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Темы: интернеттехнологииСБУ
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