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Потоп на западе: спасатели сообщают о падении уровня воды в Днестре

Четверг, 25 июня 2020, 12:38

Спасатели сообщили, что уровень воды в Днестре в Винницкой области упал на 10 сантиметров.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Винницкой области

Дословно: "Уровень воды в Днестре упал на 10 см. Сброс воды стабилен.

Спасатели осуществляют постоянный мониторинг береговой линии и дренажных систем Могилев-Подольского".

Детали: Ямпольская районная государственная администрация сообщает, что по состоянию на 12:00 25 июня уровень воды в Днестре - 5,90 м. Сбросы с Днестровскую ГЭС без изменений - 2050 куб.м/сек.

Что было раньше: 24 июня на Тернопольщине на реке Днестр произошел перелив через дамбу. Проводилось частичное отселение местных жителей.

 

Спасатели также предупреждали, что уровень воды Днестра в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.

 

Украинская правда
Темы: Винницкая областьводапогодаГСЧС


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