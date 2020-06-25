Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Потоп на заході: рятувальники повідомляють про падіння рівня води у Дністрі

Четвер, 25 червня 2020, 12:38
Потоп на заході: рятувальники повідомляють про падіння рівня води у Дністрі

Рятувальники повідомили, що рівень води у Дністрі у Вінницькій області впав на 10 сантиметрів.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

Дослівно: "Рівень води у р.Дністер впав на 10 см. Скид води стабільний.

Рятувальники здійснюють постійний моніторинг берегової лінії та дренажних систем Могилів-Подільського".

Деталі: Ямпільська районна державна адміністрація повідомляє, що станом на 12:00 25 червня у рівень води у Дністрі – 5,90 м. Скиди з Дністровській ГЕС без змін – 2050 м.куб./сек.

Що було раніше: 24 червня на Тернопільщині на річці Дністер стався перелив через дамбу. Проводилося часткове відселення місцевих мешканців.

 

Рятувальники також попереджали, що рівень води Дністра у Вінницькій області може піднятися до небезпечних відміток через опади 24-25 червня.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницька областьводапогодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Вінницька область
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
На Вінниччині Сили оборони відпрацьовують повітряні цілі ворога – ОВА
З військкомату на суд. Як колишні чиновники-корупціонери на роботу поновлюються
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: