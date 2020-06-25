Потоп на заході: рятувальники повідомляють про падіння рівня води у Дністрі

Рятувальники повідомили, що рівень води у Дністрі у Вінницькій області впав на 10 сантиметрів.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

Дослівно: "Рівень води у р.Дністер впав на 10 см. Скид води стабільний.

Рятувальники здійснюють постійний моніторинг берегової лінії та дренажних систем Могилів-Подільського".

Деталі: Ямпільська районна державна адміністрація повідомляє, що станом на 12:00 25 червня у рівень води у Дністрі – 5,90 м. Скиди з Дністровській ГЕС без змін – 2050 м.куб./сек.

Що було раніше: 24 червня на Тернопільщині на річці Дністер стався перелив через дамбу. Проводилося часткове відселення місцевих мешканців.

Рятувальники також попереджали, що рівень води Дністра у Вінницькій області може піднятися до небезпечних відміток через опади 24-25 червня.