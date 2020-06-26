В мире за сутки обнаружили 180 тысяч случаев коронавируса, 80 000 в США и Бразилии

25 июня в мире диагностировали 180 111 заражений COVID-19, умерло 5148 пациентов.

Источник: Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 40184 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 40673, в Индии 18185, России 7113, ЮАР 6579 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 146 странах мира.

24 июня в мире диагностировали 173 061 заражений COVID-19, умерло 3338 пациентов.

23 июня в мире диагностировали 164 062 заражения COVID-19, умерло 5465 пациентов.

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