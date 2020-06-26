Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В мире за сутки обнаружили 180 тысяч случаев коронавируса, 80 000 в США и Бразилии

Пятница, 26 июня 2020, 04:33

25 июня в мире диагностировали 180111 заражений COVID-19, умерло 5148 пациентов.

Источник: Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 40184 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 40673, в Индии 18185, России 7113, ЮАР 6579 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 146 странах мира.

24 июня в мире диагностировали 173 061 заражений COVID-19, умерло 3338 пациентов.

23 июня в мире диагностировали 164 062 заражения COVID-19, умерло 5465 пациентов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирусСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 25 июня: назначение Шкарлета, антирекорд с COVID

обновленоСуд избрал меру пресечения Омеляну

Порошенко просил США помочь ему с переизбранием – Болтон

Агентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса

видеоУкраинские бойцы уничтожили на Донбассе станцию наземной разведки врага

Лукашенко заявляет, что Россия вмешивается в дела Беларуси: Мы об этом с Путиным поговорим

Все новости...
коронавирус
На Буковине обнаружили еще 51 случай заболевания COVID-19
На Ровенщине подтверждено почти 100 новых случаев COVID-19
Степанов: Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции
Последние новости
05:58
У Министра финансов Мексики диагностировали COVID-19
04:33
В мире за сутки обнаружили 180 тысяч случаев коронавируса, 80 000 в США и Бразилии
03:21
ВидеоВ пригороде Тегерана произошел мощный взрыв
02:51
На Буковине обнаружили еще 51 случай заболевания COVID-19
01:56
SpaceX запускает очередную партию спутников. На орбите Земли уже 538 модулей системы Starlink
01:00
На Ровенщине подтверждено почти 100 новых случаев COVID-19
00:17
Степанов: Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции
23:44
Силовики задержали председателя Кировоградской ОГА: подозревают в вымогательстве почти 2 млн
23:31
Украина в ТКГ показала календарь местных выборов, которые могут произойти в ОРДЛО при ряде условий
23:01
"Нормальная жизнь" на Прикарпатье возобновится в ближайшие дни – Зеленский
Все новости...