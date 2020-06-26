У світі за добу виявили 180 тисяч випадків коронавірусу, 80 тисяч в США та Бразилії
П'ятниця, 26 червня 2020, 04:33
25 червня в світі діагностували 180 111 заражень COVID-19, померло 5148 пацієнтів.
Джерело: Worldometers
Деталі: в США за минулу добу діагностували 40 184 випадків захворювання коронавірус, в Бразилії 40 673, в Індії 18 185, Росії 7113, ЮАР 6579 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 146 країнах світу.
24 червня в світі діагностували 173 061 заражень COVID-19, померло 3338 пацієнтів.
23 червня в світі діагностували 164 062 зараження COVID-19, померло 5465 пацієнтів.
Що було раніше:
- За добу 19 червня на планеті на COVID-19 захворіла 181 тисяча людей, що стало новим світовим рекордом.
- За тиждень з 13 по 20 червня у світі коронавірусом інфікувалося близько 1 млн людей. Це максимальний приріст кількості хворих за тиждень. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалось в межах 500-600 тисяч у травні та 700-800 тисяч на початку червня.
- Нові випадки були в основному зареєстровані в Північній і Південній Америці, значна кількість з'явилась у Південній Азії і на Близькому Сході, "палає" Бразилія та Індія.
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Нагадаємо:
- У світі вже майже 10 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
- Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.