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Формирование России 7 раз обстреляли украинских военных

Пятница, 26 июня 2020, 07:07

25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: ООС

Детали: формирование России обстреливали опорные пункты украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не

Темы: ООС


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