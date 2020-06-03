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Зеленский создал Совет по развитию высшего образования

Среда, 3 июня 2020, 12:46

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам развития высшего образования в Украине.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Его задачами, среди прочего, будут совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства".

Детали: Согласно указу, Кабмин до 1 ноября должен разработать и утвердить стратегию развития высшего образования на 2021 – 2031 годы, а до 1 декабря утвердить государственную программу восстановления и развития сети общежитий для студентов.

Кроме того, правительство и Институт стратегических исследований совместно с Национальной академией педагогических наук Украины до 1 сентября должны разработать и утвердить государственную программу развития научно-исследовательской инфраструктуры в Украине и план мероприятий по популяризации естественных наук и математики.

Также до 1 сентября текущего года правительство должно разработать план мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов.

Согласно указу, руководитель ОПУ в течение 2 недель должен подать проект положения о Совете по вопросам развития высшего образования в Украине и предложения по его персональному составу.

Зеленский подчеркнул, что в ближайшее время в ОПУ проведут встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования, чтобы вместе определить пути развития и совершенствования этих уровней.

Что было раньше: 2 июня президент Владимир Зеленский во время встречи с ректорами ведущих украинских высших учебных заведений обсудил проблему кадрового голода в стране и призвал решать ее вместе. в частности президент спросил: "Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский во время последней пресс конференции пожаловался на большой кадровый голод по назначениям на должности, в частности в правительстве.

Украинская правда
Темы: Зеленскийобразование


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