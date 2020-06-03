Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Минера" моста Метро арестовали

Среда, 3 июня 2020, 16:46
Минера моста Метро арестовали

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток Виталию Ткаленко, который 2 июня сообщил о заминировании моста Метро в Киеве.

Источник: заседание суда 3 июня

Детали: Суд арестовал мужчину на 60 суток до 29 июля 2020 года с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.

Во время заседания, Ткаленко возмутило то, что правоохранители заявили о его задержании. На самом деле, по его словам, он сам сдался.

Он заверил, что кричал правоохранителям, что "взрывчатка" муляж.

32-летний мужчина сказал, что не хочет в СИЗО и не будет там сидеть: "Либо лечится, либо домой (прямая речь сохранена - ред.)". По его словам, если его отправят в СИЗО, то он попытается покончить с собой.

Он сказал, что сожалеет, что выбрал объектом "минирования" мост Метро, ​​потому что знает, что нанес хлопот людям и добавил, что надо было, пожалуй, выбрать какой-то другой объект.

Прокуратура ходатайствовала об избрании для мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина заверил, что у него проблемы с психикой. По словам Ткаленко, его мать находится в больнице.

У него есть сожительница с которой у него "нормальные" отношения.

Напомним: 2 июня патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании.

Через час мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У задержанного не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

Алена Мазуренко, УП
Темы: метроКиевполициясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
метро
В Харькове дерусифицировали станцию метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: