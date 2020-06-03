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"Минера" моста Метро арестовали

Среда, 3 июня 2020, 16:46

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток Виталию Ткаленко, который 2 июня сообщил о заминировании моста Метро в Киеве.

Источник: заседание суда 3 июня

Детали: Суд арестовал мужчину на 60 суток до 29 июля 2020 года с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.

Во время заседания, Ткаленко возмутило то, что правоохранители заявили о его задержании. На самом деле, по его словам, он сам сдался.

Он заверил, что кричал правоохранителям, что "взрывчатка" муляж.

32-летний мужчина сказал, что не хочет в СИЗО и не будет там сидеть: "Либо лечится, либо домой (прямая речь сохранена - ред.)". По его словам, если его отправят в СИЗО, то он попытается покончить с собой.

Он сказал, что сожалеет, что выбрал объектом "минирования" мост Метро, ​​потому что знает, что нанес хлопот людям и добавил, что надо было, пожалуй, выбрать какой-то другой объект.

Прокуратура ходатайствовала об избрании для мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина заверил, что у него проблемы с психикой. По словам Ткаленко, его мать находится в больнице.

У него есть сожительница с которой у него "нормальные" отношения.

Напомним: 2 июня патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании.

Через час мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У задержанного не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

Алена Мазуренко, УП
Темы: метроКиевполициясуд


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