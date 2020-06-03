"Минера" моста Метро арестовали
Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток Виталию Ткаленко, который 2 июня сообщил о заминировании моста Метро в Киеве.
Источник: заседание суда 3 июня
Детали: Суд арестовал мужчину на 60 суток до 29 июля 2020 года с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.
Во время заседания, Ткаленко возмутило то, что правоохранители заявили о его задержании. На самом деле, по его словам, он сам сдался.
Он заверил, что кричал правоохранителям, что "взрывчатка" муляж.
32-летний мужчина сказал, что не хочет в СИЗО и не будет там сидеть: "Либо лечится, либо домой (прямая речь сохранена - ред.)". По его словам, если его отправят в СИЗО, то он попытается покончить с собой.
Он сказал, что сожалеет, что выбрал объектом "минирования" мост Метро, потому что знает, что нанес хлопот людям и добавил, что надо было, пожалуй, выбрать какой-то другой объект.
Прокуратура ходатайствовала об избрании для мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчина заверил, что у него проблемы с психикой. По словам Ткаленко, его мать находится в больнице.
У него есть сожительница с которой у него "нормальные" отношения.
Напомним: 2 июня патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании.
Через час мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У задержанного не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).