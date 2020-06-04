Рада приняла закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2247, которым изменяются воинские звания высшего офицерского состава в соответствии со стандартами стран-членов НАТО.

Источник: пресс-служба ВР

Детали: За соответствующий законопроект проголосовал 291 депутат.

В частности, в Украине появится звание "бригадный генерал" и "коммодор".

В то же время, больше не будет "генерал-полковников" и "генералов армии Украины", вместо них останутся только "генералы" и "адмиралы".

Отмечается, что воинские звания "генерал армии Украины", "генерал-майор", "контр-адмирал", "генерал-лейтенант", "вице-адмирал", "генерал-полковник", "адмирал", которые присвоили до вступления в силу этого закона, сохраняются за военнослужащими, которых уволили в запас или в отставку.

Чтобы урегулировать вопросы денежного и пенсионного обеспечения для уволенных с военной службы, звания высшего офицерского состава предлагают приравнять в таких соотношениях:

генерал-майор (контр-адмирал) - бригадный генерал (коммодор)

генерал-лейтенант (вице-адмирал) - генерал-майор (контр-адмирал)

генерал-полковник (адмирал) - генерал-лейтенант (вице-адмирал)

генерал армии Украины - генерал (адмирал).

Закон вступает в силу с 1 мая 2020 года, кроме нескольких подпунктов, которые вступают в силу со дня опубликования закона.

Законопроектом устанавливаются следующие воинские звания:

Напомним: