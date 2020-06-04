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Рада приняла закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Четверг, 4 июня 2020, 18:26
Рада приняла закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2247, которым изменяются воинские звания высшего офицерского состава в соответствии со стандартами стран-членов НАТО.

Источник: пресс-служба ВР

Детали: За соответствующий законопроект проголосовал 291 депутат.

В частности, в Украине появится звание "бригадный генерал" и "коммодор".

В то же время, больше не будет "генерал-полковников" и "генералов армии Украины", вместо них останутся только "генералы" и "адмиралы".

Отмечается, что воинские звания "генерал армии Украины", "генерал-майор", "контр-адмирал", "генерал-лейтенант", "вице-адмирал", "генерал-полковник", "адмирал", которые присвоили до вступления в силу этого закона, сохраняются за военнослужащими, которых уволили в запас или в отставку.

Чтобы урегулировать вопросы денежного и пенсионного обеспечения для уволенных с военной службы, звания высшего офицерского состава предлагают приравнять в таких соотношениях:

  • генерал-майор (контр-адмирал) - бригадный генерал (коммодор)
  • генерал-лейтенант (вице-адмирал) - генерал-майор (контр-адмирал)
  • генерал-полковник (адмирал) - генерал-лейтенант (вице-адмирал)
  • генерал армии Украины - генерал (адмирал).

Закон вступает в силу с 1 мая 2020 года, кроме нескольких подпунктов, которые вступают в силу со дня опубликования закона.

Законопроектом устанавливаются следующие воинские звания:

 
 
 

Напомним: 

  • В прошлом году президент подписал закон, который отменяет воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводит звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.
  • Появляются звания "главный сержант (главный старшина) батальона", "главный сержант (главный старшина) бригады".
  • Слово "полк" в званиях меняется на "бригаду". "Командир полка" становится "командиром бригады".

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаНАТОВооруженные силыНАТОМинобороны
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