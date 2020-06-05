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Киев и 7 областей не соответствуют критериям, чтобы открыть рестораны на вход

Пятница, 5 июня 2020, 10:05
Киев и 7 областей не соответствуют критериям, чтобы открыть рестораны на вход

Киев, а также Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области пока не соответствуют эпидемическим критерия для полноценного открытия ресторанов и кафе.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве

Прямая речь: "Сегодня 5 июня – сегодня постановлением Кабинета министров разрешается открывать заведения общественного питания с посещением клиентов внутрь помещения.

В то же время, по индикаторам у нас сегодня не проходят: по заболеваемости – Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы, а по тестированиям не проходят Донецк (область – ред.) и Луганск – почти проходит, но 11,96 на 100 тысяч населения.

В этих областях решениями комиссий ТЭБ и ЧС не должно быть разрешено открываться заведениям общественного питания, поскольку эпидситуация не позволяет: не достигнуты критерии, которые позволяют открывать заведения общественного питания.

В случае, если эти заведения будут открываться на этих территориях, это будет нарушением постановления о введении адаптивного карантина на территории Украины".

Детали: По данным СНБО, в Киеве за 4 июня обнаружили 82 новых случая, во Львовской области – 73, в Ровенской – 57, в Черновицкой – 38, в Житомирской – 22 новых больных коронавирусной болезнью.

 
Статистика СНБО относительно COVID-19

Этому предшествовало:

  • Кабинет министров решил ослабить карантин с 5 июня, позволив полноценно работать заведениям питания, церквям – проводить богослужения, людям старше 60-ти – покидать дом, авиакомпаниям – осуществлять внутренние рейсы.
  • Министерство здравоохранения обнародовало правила работы ресторанов, которые вступают в силу в рамках ослабление карантина с 5 июня.

Алена Рощенко, УП

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019
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