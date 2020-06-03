С 5 июня – новые послабления карантина: для ресторанов, храмов, пожилых людей, самолетов

Кабинет министров решил ослабить карантин с 5 июня, позволив полноценно работать заведениям питания, церквям – проводить богослужения, людям старше 60-ти – покидать дом, авиакомпаниям – осуществлять внутренние рейсы.

Источник: заседание правительства, предложения министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия

Детали: Чиновники единогласно внесли изменения в постановление от 20 мая №392.

Прямая речь главы МОЗ: "Предлагается разрешить с 5 июня 2020 работу заведений общественного питания, в частности, прием посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Позволить проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее полутора метров, и в помещении – при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв м площади здания.

Разрешить с 5 июня лицам, достигшим 60-летнего возраста, не соблюдать условия самоизоляции.

Ограничить деятельность заведений оздоровления и отдыха детей.

Разрешить проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования в отдаленном и дистанционном режиме.

Предлагается предусмотреть, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для ослабления противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается вне очереди и принимает решение об отмене некоторых противоэпидемических мероприятий, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе".

Прямая речь министра инфраструктуры: "Предлагается ввести поэтапное возобновление воздушного сообщения и предоставление разрешения с 5 июня для внутренних авиаперевозок, с 15 июня – для международных авиаперевозок".

Другие подробности: Мининфраструктуры также предложило разрешить перевозку до 4 пассажиров на авто (без учета детей в возрасте до 14 лет). Исключение – семьи.

Предыстория: