Все разделы
Укр / Рус

С 5 июня – новые послабления карантина: для ресторанов, храмов, пожилых людей, самолетов

Среда, 3 июня 2020, 14:06

Кабинет министров решил ослабить карантин с 5 июня, позволив полноценно работать заведениям питания, церквям – проводить богослужения, людям старше 60-ти – покидать дом, авиакомпаниям – осуществлять внутренние рейсы.

Источник: заседание правительства, предложения министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия

Детали: Чиновники единогласно внесли изменения в постановление от 20 мая №392.

Прямая речь главы МОЗ: "Предлагается разрешить с 5 июня 2020 работу заведений общественного питания, в частности, прием посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Позволить проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее полутора метров, и в помещении – при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв м площади здания.

Разрешить с 5 июня лицам, достигшим 60-летнего возраста, не соблюдать условия самоизоляции.

Ограничить деятельность заведений оздоровления и отдыха детей.

Разрешить проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования в отдаленном и дистанционном режиме.

Предлагается предусмотреть, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для ослабления противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается вне очереди и принимает решение об отмене некоторых противоэпидемических мероприятий, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе".

Прямая речь министра инфраструктуры: "Предлагается ввести поэтапное возобновление воздушного сообщения и предоставление разрешения с 5 июня для внутренних авиаперевозок, с 15 июня – для международных авиаперевозок".

Другие подробности: Мининфраструктуры также предложило разрешить перевозку до 4 пассажиров на авто (без учета детей в возрасте до 14 лет). Исключение – семьи.

 

Предыстория:

  • Карантин действует в Украине с 12 марта с различными ограничениями из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, которую Всемирная организация здравоохранения признала 11 марта.
  • Кабинет министров предусмотрел 5 этапов выхода из карантина в Украине и критерии для послаблений.
  • С 11 мая начался первый этап ослабления карантина.
  • С 22 мая состоялся переход на второй этап, с тех пор ввели адаптивный карантин до 22 июня минимум (в регионах могут быть разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации). 22 мая 11 областей были не готовы к 2 этапу снятия карантинных ограничений. Планировалось, что дальше ослабления могут происходить каждые 10 дней.
  • С 1 июня большинство областей Украины перешли к третьему этапу ослабления карантина: могут работать спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновилось пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что после 22 июня могут пересмотреть адаптивный карантин: адаптивность, возможно, будет не на областном уровне, а на уровне населенного пункта.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: карантинкоронавирусКабинет министровавиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский создал в Украине новый праздник

В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты

Шмыгаль предлагает Раде назначить двух министров и нового вице-премьера

фотоНардеп Лерос обвинил Ермака и Тищенко в коррупции: все доказательства передал НАБУ

фотоЧиновник попался на взятке: предлагал победу в конкурсе новейших технологий

Во Львове – рекордное количество случаев COVID-19, Садовой назвал три причины

Все главные новости...
карантин
В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты
Италия открывает границы и разрешает передвижение между регионами
Литва может отменить карантин с середины июня
Последние новости
14:46
Новый меморандум с МВФ: Шмыгаль рассказал о "маяках" от Фонда
14:41
Кабмин хочет ввести электронные трудовые книжки, чтобы автоматически назначать пенсии
14:30
Оккупанты в Крыму на месяц арестовали задержанного украинского десантника
14:23
фотоВ Киеве прощаются с композитором Скориком
14:10
Зеленский создал в Украине новый праздник
14:09
Кабмин предлагает Раде поддержать новую программу кредитования "Новые деньги"
14:06
С 5 июня – новые послабления карантина: для ресторанов, храмов, пожилых людей, самолетов
13:58
Закупка "Богданов" для Минобороны: САП закончило одно из следствий по Гладковскому
13:50
В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты
13:44
Шахтеры Ахметова перекрывали дорогу из-за продолжения простоя предприятия
Все новости...