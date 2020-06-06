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"Слуга" Верещук не против занять кресло мэра Киева

Суббота, 6 июня 2020, 00:28
Слуга Верещук не против занять кресло мэра Киева

Нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук не исключает своего участия в выборах городского головы Киева.

Источник: Верещук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Детали: Бывшая руководительница города Рава-Русская считает странным, если бы президентская партия не делегировала женщин на должности городских голов.

"У меня есть планы, они амбициозны. Среди этих планов, конечно, есть такая амбиция", – ответила Верещук на вопрос о потенциальной возможности стать мэром Киева.

В то же время разговора по этому поводу у нее с президентом Владимиром Зеленским еще не было. "Но вопрос открытый", – сказала нардеп.

Что предшествовало: Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, что кандидатом на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" может стать женщина, имя которой в политсиле разглашать пока не хотят.

Знать больше: "Бывшие, будущие и вечный Кличко. Кто будет бороться за место мэра Киева"

Предыстория:

  • Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета запланированы на 25 октября 2020 года.
  • Лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является президентская партия "Слуга народа". В то же время исследования нескольких социологических групп показывают, что наибольшим доверием киевлян пользуется действующий мэр Виталий Кличко.
  • Депутаты из фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести внутрипартийный отбор кандидатов на выборы мэра Киева и других городов.
  • Принять участие в праймериз сразу согласились нардепы Александр Ткаченко (через несколько дней его назначили министром культуры -ред.), близкий к олигарху Коломойскому Александр Дубинский и нардеп Александр Качура.
  • Партия президента "Слуга народа" сейчас ищет кандидата в мэры Киева, некоего "джокера" - неожиданного мощного кандидата, способного выстрелить на киевских выборах, как Зеленский на президентских.

Украинская правда

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Темы: виборыКиевСлуга народа
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