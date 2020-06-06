"Слуга" Верещук не против занять кресло мэра Киева

Нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук не исключает своего участия в выборах городского головы Киева.

Источник: Верещук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Детали: Бывшая руководительница города Рава-Русская считает странным, если бы президентская партия не делегировала женщин на должности городских голов.

"У меня есть планы, они амбициозны. Среди этих планов, конечно, есть такая амбиция", – ответила Верещук на вопрос о потенциальной возможности стать мэром Киева.

В то же время разговора по этому поводу у нее с президентом Владимиром Зеленским еще не было. "Но вопрос открытый", – сказала нардеп.

Что предшествовало: Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, что кандидатом на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" может стать женщина, имя которой в политсиле разглашать пока не хотят.

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