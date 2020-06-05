Под Радой требуют отставки Авакова

Утром 5 июня возле здания Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Железняка: "Митинг начинается, люди подходят, вот уже вся площадь заполнена. Наше требование – отставка Авакова. Мы не против вместе отправить в отставку и министра здравоохранения Максима Степанова. Но митинг относительно Авакова".

Фото: Назарий Мазылюк, УП

Детали: Сейчас под Радой находятся несколько десятков человек. Также устанавливают палатки с символикой "Правого сектора".

Фото: Назарий Мазылюк, УП

Собравшиеся держат плакаты с надписями: "Нет полицейскому государству", "Аваков и псы – вам пзда", "2295 дней без безопасности полиции Авакова".

Фото: Назарий Мазылюк, УП

На месте присутствуют правоохранители и полиция диалога.

Фото: Назарий Мазылюк, УП

5 июня на часе вопросов к правительству Авакова планируют заслушать с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.

Сейчас, по словам Железняка, "Голос" продолжает собирать подписи под проектом постановления за отставку Авакова. По состоянию на вечер 4 июня нардепы собрали около 70 подписей. Железняк уточнил, что в основном подписывают "слуги народа", а вот "фракция "Европейской солидарности" нашла тысячу причин, чтобы этого не делать". От "ЕС" подписалась только Яна Зинкевич.

По словам нардепа, подписи будут собирать до конца пленарного дня, а затем будут регистрировать проект постановления.

Что было раньше: Фракция "Голос" 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

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