Суд арестовал 7 полицейских из Павлограда, которых подозревают в наркоторговле

В Киеве суд избрал меру пресечения для семи участников банды полицейских из Павлограда (Днепропетровская область), подозреваемых в торговле наркотиками и ряде других преступлений.

Источник: сообщение пресс-службы Государственного бюро расследований

Дословно: "Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области".

Детали: Правоохранители подозреваются в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств.

Напомним: министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в связи с сложившейся ситуацией, Павлоградское отделение полиции расформировали, а во всей Днепропетровской области проводится проверка из-за сотрудничества правоохранительных органов с преступниками.

Предыстория: 4 июня сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ, ГБР и СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.